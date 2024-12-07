Минерва Фабьен Хазе: «Очень рады выиграть финал Гран-при и защитить титул, это далось непросто. Мы очень нервничали, особенно я»
Фигуристка Минерва Фабьен Хазе рассказала, что нервничала в финале Гран-при.
Хазе выступает за Германию в паре с Никитой Володиным. Они победили в финале Гран-при по фигурному катанию второй раз подряд.
«Я думаю, в первой половине сезона мы выступили так, что это придаст нам уверенности перед второй частью. Мы много работали, но в произвольной программе еще было много моментов, которые могли быть лучше.
Да и в целом есть за счет чего прибавить. Мы очень-очень рады выиграть финал и защитить титул, это далось непросто, и мы очень нервничали, особенно я», – сказала спортсменка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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