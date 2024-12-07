Лука Берулава: «Очень рад, что мы завоевали первую медаль финала Гран-при для Грузии. Что могли, сделали, но с одной ошибочкой»
Лука Берулава заявил, что рад завоевать первую медаль финала Гран-при для Грузии.
Берулава и Анастасия Метелкина взяли бронзу в соревнованиях спортивных пар.
«Я очень рад, что мы для нашей страны завоевали первую медаль финала Гран‑при. Хочу поблагодарить всех причастных к этой медали, нашего президента федерации, нашего тренера, всем большое спасибо.
В начале Гран‑при, на этапе в США мы допустили ошибки, но не падали духом и показали почти максимум в Японии, что придало уверенности в преддверии финала, к которому были готовы очень хорошо. Что могли, сделали, но с одной ошибочкой», – сказал фигурист.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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