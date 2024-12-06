Лука Берулава: «В начале сезона мы допустили ошибки, но рады, что смогли сразу реабилитироваться и показать хороший результат»

Лука Берулава считает, что реабилитировался за ошибки в начале сезона.

Берулава выступает в паре с Анастасией Метелкиной за сборную Грузии. Они идут на третьем месте после короткой программы финала Гран-при в Гренобле (72,26 балла), лидирует немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (76,72).

– В начале сезона, на то оно и начало сезона, когда еще не все в идеальной форме, мы допустили ошибки, но рады, что смогли сразу реабилитироваться и показать хороший результат. Думаю, это пока не лучший наш результат, но приличный, будем работать дальше.

–Это первый финал Гран‑при в истории грузинского фигурного катания, какие от этого ощущения?

– Мы гордимся тем, что представляем Грузию на таких серьезных соревнованиях, – отметил Берулава.

Метелкина рассказала, что надеется на более стабильное исполнение короткой программы на чемпионате Европы.

«Мы довольны прокатом, улучшили технику, очень много работали над тодесом и над вращениями, чтобы они были параллельными. Тодес получился хуже, чем делали на тренировках, но нарабатываем потихоньку и надеемся, что к чемпионату Европы вторая часть будет стабильна», – сказала Метелкина.