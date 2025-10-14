Василий Соловьев будет комментировать первый этап Гран-при России среди юниоров по фигурному катанию

Комментатор Василий Соловьев будет работать на первом этапе юниорского Гран-при.

Об этом сообщил Первый канал.

Первый этап Гран-при России среди юниоров пройдет в Москве с 14 по 17 октября.

«Во время первого этапа Гран-при России среди юниоров на Первом канале для вас будут работать: комментатор Василий Соловьев и эксперты олимпийская чемпионка Анна Щербакова и призер Олимпийских игр Михаил Коляда (одиночное катание); двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков (парное катание), чемпионка России Елизавета Худайбердиева (танцы на льду). Вас также ждет влог призера Олимпийских игр Александры Трусовой», – сообщается в соцсетях телеканала.

Ранее фигурное катание на Первом канале комментировал Александр Гришин. Он трагически погиб в августе этого года.

Соловьев вместе с Татьяной Тарасовой работал комментатором фигурного катания на Олимпиаде-2014 в Сочи.

