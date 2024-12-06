Берулава о бронзе: «Конечно, мы хотели большего, но не показали полностью чистые прокаты. Мы не можем позволить себе никаких ошибок»
Метелкина и Берулава прокомментировали свое выступление в Финале Гран-при.
Грузинская пара завоевала в Гренобле бронзу.
«Мы счастливы, что выиграли медаль здесь. Конечно, мы хотели большего, но не показали полностью чистые прокаты. Мы не можем позволить себе никаких ошибок», – сказал Лука Берулава.
«Я немного расстроена, потому что это была моя ошибка на прыжке сегодня. Наши ощущения были бы совсем другими, если бы мы откатались чисто», – добавила Анастасия Метелкина.
Фигуристы сообщили, что все еще рассматривают возможность принять участие в юниорском чемпионате мира в этом сезоне.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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