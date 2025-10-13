  • Спортс
  • Алена Леонова: «Петросян выступала без четверных на квалификации. Но мне кажется, что при прочих равных она должна опережать Двоеглазову»
18

Алена Леонова: «Петросян выступала без четверных на квалификации. Но мне кажется, что при прочих равных она должна опережать Двоеглазову»

Алена Леонова поделилась мнением о конкуренции Петросян и Двоеглазовой.

— Сможет ли Двоеглазова составить конкуренцию Петросян?

— Думаю, что пока рано о чем‑то говорить, потому что сезон только начался и программы не вкатаны. Мы это все увидим, думаю, на этапах Гран‑при. Возможно, какой‑то этап у них пройдет вместе, хотя очень сомневаюсь, что их сведут на каком‑либо этапе. Но мы, по крайней мере, сможем по уже полученным баллам за программу рассуждать, возможны ли такие варианты.

Сейчас Аделия выступала без четверных на квалификации, с облегченным набором. Но мне кажется, что при прочих равных Аделия должна опережать Алису. Здесь все зависит от нервов, потому что обе девочки очень сильные.

На самом деле будет очень интересно понаблюдать. Все зависит от сложности программы. И та, и другая владеют четверными прыжками. Наверное, не побоюсь сказать, что и Дарья Садкова прекрасно вписывается в эту конкуренцию, также владея двумя четверными тулупами в произвольной программе. Рано сейчас об этом говорить, — сказала Леонова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
