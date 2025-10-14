  • Спортс
  Илья Авербух: «Подкатки заполонили мир фигурного катания. Родители как ненормальные бегают, платят, 3-5 тысяч в час в Москве – обычная цена»
Илья Авербух: «Подкатки заполонили мир фигурного катания. Родители как ненормальные бегают, платят, 3-5 тысяч в час в Москве – обычная цена»

Авербух рассказал о своих школах и мотивации детей заниматься фигурным катанием.

– Илья, если правильно погуглил, у вас сейчас шесть школ – в Крыму, Ставропольском крае и Калужской области. А вам это... зачем? У вас же много работы.

– Я не хочу из себя сейчас строить деда или кокетничать, но постепенно приходит время, когда для тебя начинает иметь значение наследие. От шоу остаются пусть и яркие, но эмоции, а хочется чего-то осязаемого.

Я единственный в России, кто уже построил шесть катков, иду к созданию клуба, в котором будут заниматься более 3000 детей. Это тоже своего рода амбиция. Знаю, что не буду великим тренером, для этого у меня нет таланта. Но создать условия для детей – в этом есть смысл.

Сейчас школы обременены возвратом кредитных средств, построить каток стоит 350-400 миллионов рублей. С окупаемостью сложно, но надеемся, что придут спонсоры, потенциал у такого объекта есть.

По трем каткам кредиты уже возвращены, но вообще это долгосрочные инвестиции, на десятилетия вперед. У нас часто путают оборот и доходы. Оперировать ты можешь миллиардами, но это не значит, что эти деньги у тебя. Это вопрос финансовой грамотности, и, кстати, неплохо бы нам ее повышать.

– А вам вообще дети нравятся? Я не о ваших, а о подростках, которые занимаются в школах. Часто слышу – они в телефонах сидят, не то что мы...

– Ну это сказка про бычка – вот, а в наше время... Я могу сослаться на Даню Глейхенгауза – он с этим лучше знаком и, надеюсь, на меня не обидится. Он говорил про ребят: им на все вообще все равно, мы не понимаем, чем их мотивировать. То есть у меня мотивация была получить экипировку, чтобы на ней «СССР» было написано, грубо говоря. И получить приглашение в Новогорск. Нам больше ничего не надо было.

Должен признать, что в регионах дети более голодны до успеха, чем в Москве. И чем ближе к столице, тем этот голод меньше. Но у нас, я считаю, очень успешно работают школы – да, девочек больше, чем мальчиков, есть проблема тренеров, специалистов. Непросто замотивировать молодых ребят идеей – я тебе даю все условия, но не в Москве. Многие настолько избалованы, ничего с этим не сделаешь.

Красивое слово «подкатки», которые заполонили сейчас мир фигурного катания. Идеальная схема – что-то ребенку дал, но ни за что не отвечаешь. А родители как ненормальные бегают, платят. 3-5 тысяч в час в Москве – это уже обычная цена. Как мне убедить человека, если он за пять часов в день 15 тысяч получает? И с него никто не требует результат. Руками развел – ну, не получилось.

Мне это странно, потому что нас учили: сначала вложи силы, создай свою группу, дай результат, и потом получишь гораздо бОльшие дивиденды. Но мало кто готов играть вдолгую. Поэтому замкнутый круг – все сидят в Москве и в Санкт-Петербурге, – сказал хореограф и продюсер, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

Подкатки – табу-тема и легкий заработок у фигуристов. Зачем они нужны и почему это так дорого?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
