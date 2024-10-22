Новая сила фигурки – Грузия. И ей очень помогает Россия

Сборная Грузии бодро начала сезон на Гран-при Skate America, подобравшись к пьедесталу в танцах, парном и мужском катании.

Это уже лучше, чем результаты за все шесть этапов в сезоне-2023/24, а впереди еще месяц борьбы за финал серии.

Грузия быстро прогрессировала в прошлом олимпийском цикле, об этом Майя Багрянцева два года назад поговорила с главой национальной федерации Мариам Гиоргобиани. С тех пор и спортсмены, и руководство совершили несколько прорывов, так что надежды на медаль командника в Милане-2026 только укрепились.

И все же есть еще пара проблем.

Основа из шести человек, которые закрывают позиции во всех видах. Но запасных катастрофически не хватает

Конкурентоспособная сборная в стране сложилась уже осенью 2023-го. Особенно оптимистично выглядели итоги прошлого чемпионата Европы: два серебра и два выступления на уровне топ-10.

Почти все участники того турнира вышли в сезон-2024/25.

Главная одиночница – Анастасия Губанова – начала с четвертого места на Lombardia Trophy, а затем выиграла Мемориал Дениса Тена. Результаты в 10 баллах от личного рекорда, но фигуристка и катанием, и оценками довольна . Впереди у нее Гран-при во Франции и Китае.

Помимо Губановой взрослое катание в Грузии представляет 20-летняя Алина Урушадзе , но она не появлялась на турнирах с января, не объявляя о паузе или травмах.

По нашей информации, Урушадзе ушла от Светланы Соколовской (ЦСКА) в группу Андрея Бровенко в Латвии (где родилась). И не планирует завязывать: шансы выступать еще появятся, учитывая, что Губанова стабильно привозит Грузии квоты. Четыре года назад Алина вошла в топ-5 юношеской Олимпиады, там же показала лучший результат в карьере – 179,5 по сумме прокатов.

В юниорках достойно выглядит Инга Гурнгенидзе : давно освоилась на этом уровне, владеет трикселем. И Грузия точно рассматривает ее на следующий цикл – возможно, как замену Губановой.

Ника Эгадзе стартовал с бронзы на Мемориале Тена, куда приехал с травмой, а теперь поднял личные рекорды на Skate America в Аллене. Второй этап для Ники запланирован в Китае.

Подстраховать на турнирах его некому: с июня 2023-го, когда завершил карьеру Морис Квителашвили, Эгадзе – лидер и, по сути, единственный представитель мужского катания Грузии. К следующему циклу подрастет Константин Супаташвили, который пока борется с тройными прыжками на юниорских турнирах.

В парном катании за последние два года распалось два дуэта, но из них сразу сложился один новый – Анастасия Метелкина/Лука Берулава . В первый же совместный сезон они взяли серебро чемпионата Европы и пробились в топ-10 чемпионата мира.

Другой взрослой пары нет, танцевальный дуэт тоже один – Диана Дэвис/Глеб Смолкин , представляющие могучую монреальскую академию. Лидеры прошлого олимпийского цикла – Мария Казакова/Георгий Ревия – расстались в конце сезона-2023/24. Георгий тренирует в «Ангелах Плющенко», а Мария продолжает карьеру, но нового партнера не нашла.

Команда по-прежнему почти полностью состоит из натурализованных россиян – их четверо из шести спортсменов, регулярно выступающих на крупных турнирах. В федерации к этому относятся спокойно.

«Я хочу иметь по-настоящему грузинскую сборную. Но это не значит, что я хуже отношусь к ребятам с другим происхождением. Если кто-то попадает к нам в команду – все, он «наш». <...> Просто если я могу где-то найти спортсмена с данными – и грузинскими корнями – в первую очередь, я поддержу таких детей», – уверяла Гиоргобиани.

Главный минус такого положения в том, что у основы нет надежных запасных. Новое поколение фигуристов в стране еще не выросло, а взрослых лидеров могут подкосить травмы, спад или желание вовсе уйти из спорта.

Еще одна проблема – логистика. Вся команда тренируется за границей, бо льшая ее часть в России, откуда непросто добираться на турниры. Но и над этим в федерации работают.

Вообще, в Грузию регулярно сватают кого-то из наших – на уровне слухов и инсайдов это превратилось чуть ли не в мем. Но пока это именно слухи. В Грузии довольно турбулентное время политически, и трансферы фигуристов – явно не задача государственной важности.

Главный прорыв Грузии – даже не медали Евро, а стройка. Что там за дворец?

За два года, что прошли с прошлого интервью Мариам Гиоргобиани Спортсу’‘, в Тбилиси начали строить большой Ледовый дворец, так что к миланской Олимпиаде здесь появятся два полноценных катка. И первый крупный турнир фигуристов тоже проведут – в 2025 году в столице пройдет Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Этот проект, пожалуй, даже важнее медалей, заработанных за два сезона: грузинские тренеры и их группы получат профессиональную площадку для подготовки, а сборники – домашнюю базу.

После олимпийского фестиваля эта площадка откроется для других соревнований, что потенциально привлечет спонсоров.

«Мы полностью зависим от государственного финансирования, спонсоры пока в фигурное катание Грузии не очень стремятся. А почему? Как раз потому, что нет никаких соревнований внутри страны, им же всем интересен внутренний рынок в первую очередь. А так получается, что за государственные деньги я как бы вдвойне ответственна. Я ищу фигуристов, плачу за их подготовку – и мне нужен результат, который я могу показать в оправдание этих финансовых вложений», – объясняла Гиоргобиани.

Освоение новых арен и расширение аудитории как раз то, чего хочет Международный союз конькобежцев (ISU). Так что масштабные домашние соревнования укрепят положение Грузии в глазах чиновников, судей и болельщиков.

Доступный лед и домашние турниры – работа на будущие поколения. А насколько близки для Грузии медали Олимпиады сейчас?

На ближайшие два года остается еще одна масштабная цель – Олимпийские игры в Италии. В прошлый раз Грузия заняла шестое место в командном зачете, не отобравшись в произвольную программу. Этот результат исторический, потому что прежде сборная не квалифицировалась в командник вовсе. Для попадания туда необходимо пробиться в топ-10 рейтинга ISU и выиграть лицензии как минимум в трех видах программы на предолимпийском чемпионате мира.

Если Грузия повторит результаты ЧМ-2024, то возьмет путевки во всех четырех видах. Шансы на произвольную в командном турнире у них тоже высоки.

Чемпионка Европы Анастасия Губанова и серебряные призеры Евро Анастасия Метелкина/Лука Берулава даже при нестабильном катании поборются за топ-3. Диана Дэвис и Глеб Смолкин столкнутся как минимум с четырьмя топ-дуэтами, но для квалификации в произвольную хватит и этого.

Наименее надежной позицией в команде еще полгода назад выглядело место одиночника. Ника Эгадзе безуспешно штурмовал произвольную с тремя квадами. Теперь он осваивает четыре четверных (один из которых лутц) и уже добился прогресса в баллах – с 243 до 261 по сумме. Этого тоже достаточно, чтобы бороться за командный топ-5.

Можно ли дотянуться до медалей? Математически – да.

В мире сейчас нет команды, в которой все четыре позиции закрыты надежными конкурентоспособными фигуристами. У США нет крепкой спортивной пары, у Японии – танцевального дуэта, у Италии и Франции – одиночниц, у Канады нет ни девушки, ни парня. В некоторых видах эти страны имеют по одному лидеру без запасных. У Германии, Южной Кореи, Швейцарии и Финляндии проседают больше двух видов.

Россия даже в случае допуска отдельных фигуристов точно пропустит командные соревнования из-за ограничений, которые накладывает нейтральный статус. Такими они, по крайней мере, были для представителей летних видов на Играх-2024 в Париже.

Пока Грузия выглядит одной из самых сбалансированных сборных в фигурном катании. Так это или нет на самом деле, покажет сезон-2024/25.

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В тексте использованы фрагменты интервью Golden Skate и Спортсу’‘.

Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez; instagram.com/nastya_gubanchik ; instagram.com/geoskating ; facebook.com/mrdi.gov.ge ; Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis