Илья Малинин: «Чувствую себя более уверенно по сравнению с прошлым годом. Думаю, я стал артистичнее и лучше собираю программу»

Илья Малинин заявил, что чувствует себя в финале Гран-при более уверенно, чем в прошлом году.

После короткой программы американский фигурист лидирует, набрав 105,43 балла.

«Я чувствовал себя очень хорошо и уверенно, старался выплеснуть все наружу и почувствовать публику. Доволен оценкой.

В этом году мне было немного легче готовиться к финалу, так как у меня было больше времени на создание программы и отработку хореографии. Я чувствую себя более уверенно по сравнению с прошлым годом, а также думаю, что стал артистичнее и лучше собираю программу», – сказал Малинин.

Также он высказался о новом костюме для короткой программы.

«Я хотел сделать все немного интереснее. Этот костюм мне нравится больше, чем предыдущий. Он лучше передает индивидуальность персонажа, которого я изображаю в программе. Серый цвет олицетворяет то, что его сдерживали, а синий – вновь обретенную свободу», – отметил фигурист.

Почему Илья Малинин непобедим: объясняем предельно доступно