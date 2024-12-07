Илья Малинин: «Чувствую себя более уверенно по сравнению с прошлым годом. Думаю, я стал артистичнее и лучше собираю программу»
После короткой программы американский фигурист лидирует, набрав 105,43 балла.
«Я чувствовал себя очень хорошо и уверенно, старался выплеснуть все наружу и почувствовать публику. Доволен оценкой.
В этом году мне было немного легче готовиться к финалу, так как у меня было больше времени на создание программы и отработку хореографии. Я чувствую себя более уверенно по сравнению с прошлым годом, а также думаю, что стал артистичнее и лучше собираю программу», – сказал Малинин.
Также он высказался о новом костюме для короткой программы.
«Я хотел сделать все немного интереснее. Этот костюм мне нравится больше, чем предыдущий. Он лучше передает индивидуальность персонажа, которого я изображаю в программе. Серый цвет олицетворяет то, что его сдерживали, а синий – вновь обретенную свободу», – отметил фигурист.
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