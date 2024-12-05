Малинин исполнял четверной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Илья Малинин исполнял четверной аксель на тренировке перед финалом Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 5 по 7 декабря в Гренобле.
Также американский фигурист делал на тренировке четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной лутц – ойлер – тройной флип.
Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США. Кто создал лучшего фигуриста мира?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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