Илья Малинин исполнял четверной аксель на тренировке перед финалом Гран-при.

Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет с 5 по 7 декабря в Гренобле.

Также американский фигурист делал на тренировке четверной флип, четверной риттбергер, каскад четверной лутц – ойлер – тройной флип.

Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США. Кто создал лучшего фигуриста мира?