Никита Володин: «Мы сегодня откатались лучше, чем на всех предыдущих соревнованиях. Готовы мы еще лучше, но нервы присутствуют»

Хазе и Володин считают прокат короткой в финале Гран-при лучшим в сезоне.

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы в финале Гран-при в Гренобле.

«Мы сегодня откатались лучше, чем на всех предыдущих соревнованиях. Могу сказать, что готовы мы еще лучше – но тут серьезный турнир, и нервы, конечно, присутствуют. Хочется сделать все чисто, поэтому где-то все равно теряешь то в скорости, то в уверенности. Мы чувствуем прогресс, хотя в той же подкрутке пока никак четвертый уровень получить не можем. Клянусь, мы круглые сутки работаем над этим шпагатом! Но какие варианты – значит, надо работать больше.

Но короткая программа – всего 20 процентов успеха, так что мы не расслабляемся. Физически мы готовы хорошо, слава богу, что не болеем, как в прошлом году. Тот финал Гран-при в Пекине я вообще плохо помню – как в тумане. Сейчас мы среди лидеров, но стараемся об этом не думать. Тут все пары сильные, конкуренция очень высокая, любой может оказаться на пьедестале. Так что завтра все начинается сначала.

У нас тут получился вообще почти чемпионат мира – было очень обидно, когда снялись канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Вот не было одной сильной пары – и сразу есть разница. Но там помешала болезнь партнера, желаем ему побыстрее поправиться. Хочется соревноваться с лучшими, это очень мотивирует – так что ждем их во второй половине сезона», – передает слова Володина корреспондент Спортс Майя Багрянцева.