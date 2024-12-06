Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй объявила о возвращении в спорт
Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй официально объявила о возвращении в спорт.
Об этом она сообщила на странице в Weibo.
Новым партнером Суй стал 25-летний фигурист Цзэнь Ли.
Фигуристка отметила, что ее целью является Олимпиада 2026 года в Милане.
Вэньцзинь Суй 29 лет, она и Цун Хань выиграли золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, были серебряными призерами Игр-2018 в Пхенчхане. Также на их счету два золота чемпионатов мира. После Олимпийских игр 2022 года пара на соревнованиях не выступала.
В фигурку возвращается олимпийская чемпионка: ее новый партнер недавно катался с 10-летней
Опубликовала: Мария Величко
Источник: weibo Вэньцзинь Суй
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