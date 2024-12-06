Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй объявила о возвращении в спорт

Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй официально объявила о возвращении в спорт.

Об этом она сообщила на странице в Weibo.

Новым партнером Суй стал 25-летний фигурист Цзэнь Ли.

Фигуристка отметила, что ее целью является Олимпиада 2026 года в Милане.

Вэньцзинь Суй 29 лет, она и Цун Хань выиграли золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, были серебряными призерами Игр-2018 в Пхенчхане. Также на их счету два золота чемпионатов мира. После Олимпийских игр 2022 года пара на соревнованиях не выступала.

В фигурку возвращается олимпийская чемпионка: ее новый партнер недавно катался с 10-летней