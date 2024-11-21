В фигурку возвращается олимпийская чемпионка: ее новый партнер недавно катался с 10-летней

Олимпийская чемпионка в парном катании Вэньцзинь Суй возвращается в спорт – в 29 лет и с новым партнером.

1. Суй всю карьеру выступала в паре с Цун Ханем – с 2007 по 2022-й.

Вместе они выиграли два чемпионата мира (и три раза брали серебро), а в финале карьеры подошли к главной цели – забрали золото на домашней Олимпиаде-2022 в Пекине. Да, это именно они оставили наших Евгению Тарасову и Владимира Морозова без победы на тех Играх.

Но после триумфа оказались на распутье – стоит ли продолжать, если выиграно все?

Цун Хань решил – не стоит.

«Сегодня я с сожалением сообщаю, что решил не участвовать во всех соревнованиях миланского цикла. После Олимпийских игр в Пекине и полутора лет реабилитации мое нынешнее состояние не позволяет вернуться к соревнованиям.

Я продолжу карьеру в фигурном катании в других ипостасях, а также я надеюсь, что Суй сможет осуществить свою мечту. Мы всегда будем самыми надежными партнерами на пути фигурного катания!» – написал летом 2023-го.

Сейчас он – член технического комитета ISU и вряд ли когда-нибудь захочет вернуться на лед.

Но Вэньцзинь посчитала, что завязывать со спортом рано (хотя после Олимпиады еще сомневалась и мечтала стать хореографом). И вот теперь нашла нового партнера, всего лишь второго в долгой карьере – 25-летнего Цзэня Ли .

2. Про Цзэня Ли мало что известно, но то, что есть – довольно занятно.

Ли перепробовал все виды фигурного катания – начинал одиночником (без особых успехов), потом покатался в танцах на льду, но в итоге выбрал пары.

Вот его выступление в танцах:

Ну а когда Ли опять сменил вид, его партнершей стала… 10-летняя Юмэй Сунь !

Выглядело это вот так: Ли тут 23 года, а Сунь как раз 10.

А вот кадр с прошлого сезона: здесь Сунь уже 12.

Цзэнь Ли и Юмэй Сунь дважды становились четвертыми на последних чемпионатах Китая.

Баллов, впрочем, набирали немного: в 2024-м получили 153,27 за две программы – с этим результатом они проиграли бы даже 10-й паре с прошлогоднего чемпионата России (у Майи Шегай и Игоря Шамшурова было 169,15).

А еще они делали четверную подкрутку – тот сложный элемент, которым владела и Вэньцзинь Суй.

Хотя Юмэй Сунь способна и на большее – этим летом она выполнила пятерную подкрутку вместе с россиянином Даниилом Бутенко .

Бутенко, кстати, сейчас тренируется в группе Этери Тутберидзе.

3. Суй и Ли уже вовсю готовятся к турнирам.

Вот их летняя тренировка на катке одного из торговых центров Китая:

Правда, пока непонятно, когда именно ждать их на соревнованиях – этот сезон они почти наверняка пропустят, но к Олимпиаде-2026 в Милане вполне успевают.

Недавно Суй на катке в Пекине встретилась с Наталей Забияко и ответила на несколько вопросов – в том числе и про карьеру.

«Я все еще наслаждаюсь катанием, так что, возможно, попробую вернуться на соревнования. А еще сейчас я занимаюсь постановкой хореографии. Надеюсь, смогу поставить ее как молодым фигуристам, так и самой себе».

А еще рассказала, что для нее значат победы: «Я просто наслаждаюсь фигурным катанием и чувствую, что все, что происходит на катке – это невероятно. Я не всегда побеждаю, но наслаждаюсь моментом. Я катаюсь, чувствую музыку и все это прекрасно в моменте».

Так что для Вэньцзинь возвращение уже, пожалуй, будет победой.

Фото: East News /Anne-Christine POUJOULAT/AFP, Gettyimages.ru /Matthew Stockman