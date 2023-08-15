Цун Хань сообщил, что не будет выступать в текущем олимпийском цикле

Теги сборная Китая пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Фигурное катание

Фигурист Цун Хань заявил, что не будет выступать в текущем олимпийском цикле.

Об этом олимпийский чемпион из Китая сообщил в своем аккаунте в Weibo. Цун Хань выступает в парном катании с Вэньцзинь Суй.

«Сегодня я с сожалением сообщаю, что решил не участвовать во всех соревнованиях миланского цикла. После Олимпийских игр в Пекине и полутора лет реабилитации мое нынешнее состояние не позволяет вернуться к соревнованиям.

В будущем я продолжу карьеру в фигурном катании в других ипостасях, а также я надеюсь, что Суй сможет осуществить свою мечту. Мы всегда будем самыми надежными партнерами на пути фигурного катания!» – написал спортсмен.

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10 комментариев

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Аленка_76
Жаль,но это было понятно после ОИ
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Olga Krayz
Удачи в дальнейшей карьере! Нет ничего важнее здоровья.
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ВИван
Очень жаль, но это должно было случиться. Вэньцзинь Суй и Цун Хань остаются прекраснейшей парой в моем сердце навсегда. Желаю великим фигуристам ярких успехов и счастья в дальнейшей жизни, пусть сбываются их мечты! Очень приятно было читать, что Цун Хань посетил премьеру "Черного лебедя" Плющенко в Пекине.
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Kareglazaya
Ответ Светлана Менова
Какую мечту? Она двукратной хочет стать?
В интервью после ОИ она говорила, что мечтает стать хореографом и поставить программу какой-нибудь паре. Думаю, он это имеет в виду
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Katerina Sunny
Партнёрше тоже уже 28, вряд ли будет искать нового партнёра.
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Светлана Менова
Какую мечту? Она двукратной хочет стать?
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spboksana
А я думала, среди них Вэньцзинь Суй более травмированная, а он тоже, получается
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Heopsa
Вот тебе и раз, я думала, там наоборот у Суй травма на травме. Она что с новым партнером будет, получается? Интересно тогда, с кем же? Бывшим Пеночкиным?
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Kareglazaya
Ожидаемо. У этой пары было столько проблем со здоровьем.
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