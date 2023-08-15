Цун Хань сообщил, что не будет выступать в текущем олимпийском цикле

Фигурист Цун Хань заявил, что не будет выступать в текущем олимпийском цикле.

Об этом олимпийский чемпион из Китая сообщил в своем аккаунте в Weibo. выступает в парном катании с .

«Сегодня я с сожалением сообщаю, что решил не участвовать во всех соревнованиях миланского цикла. После Олимпийских игр в Пекине и полутора лет реабилитации мое нынешнее состояние не позволяет вернуться к соревнованиям.

В будущем я продолжу карьеру в фигурном катании в других ипостасях, а также я надеюсь, что Суй сможет осуществить свою мечту. Мы всегда будем самыми надежными партнерами на пути фигурного катания!» – написал спортсмен.