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Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй встала в пару с Цзэнем Ли

Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй встала в пару с новым партнером.

На сайте Международного союза конькобежцев указано, что новый партнер Суй – 25-летний фигурист Цзэнь Ли. 

Вэньцзинь Суй 29 лет, она и Цун Хань выиграли золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, были серебряными призерами Игр-2018 в Пхенчхане. Также на их счету два золота чемпионатов мира. Они завершили карьеру в 2022 году. 

Цун Хань сейчас является членом технического комитета ISU. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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logoЦун Хань
Цзэнь Ли
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