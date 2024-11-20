Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй встала в пару с Цзэнем Ли

Олимпийская чемпионка Вэньцзинь Суй встала в пару с новым партнером.

На сайте Международного союза конькобежцев указано, что новый партнер Суй – 25-летний фигурист Цзэнь Ли.

Вэньцзинь Суй 29 лет, она и Цун Хань выиграли золото на Олимпиаде-2022 в Пекине, были серебряными призерами Игр-2018 в Пхенчхане. Также на их счету два золота чемпионатов мира. Они завершили карьеру в 2022 году.

Цун Хань сейчас является членом технического комитета ISU.