Зеппельт подал жалобу в кассационный суд России на решение по иску врача Шветского
Филипп Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о допинге у Камилы Валиевой. После этого немецкий журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала ARD указывал на возможную причастность врача.
Шветский подал иск в Никулинский суд Москвы, который в январе 2024 года обязал Зеппельта опровергнуть свои слова и взыскал с него 1 рубль в качестве компенсации.
29 февраля журналист подал апелляцию на это решение. 14 августа Московский городской суд отклонил апелляцию Зеппельта, оставив в силе решение Никулинского суда по делу Шветского.
«Зеппельт в конце ноября подал апелляцию во второй кассационный суд. Ответчик имеет полное право обжаловать решение в вышестоящей инстанции по закону, даже не являясь гражданином России.
Я расположен продолжить диалог, даже несмотря на информационную усталость», – сказал Шветский.
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