Зеппельт подал жалобу в кассационный суд России на решение по иску врача Шветского

Зеппельт подал жалобу на решение суда по иску врача Шветского.

Филипп Шветский работал со сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине, когда стало известно о допинге у Камилы Валиевой. После этого немецкий журналист Хайо Зеппельт в эфире телеканала ARD указывал на возможную причастность врача.

Шветский подал иск в Никулинский суд Москвы, который в январе 2024 года обязал Зеппельта опровергнуть свои слова и взыскал с него 1 рубль в качестве компенсации.

29 февраля журналист подал апелляцию на это решение. 14 августа Московский городской суд отклонил апелляцию Зеппельта, оставив в силе решение Никулинского суда по делу Шветского.

«Зеппельт в конце ноября подал апелляцию во второй кассационный суд. Ответчик имеет полное право обжаловать решение в вышестоящей инстанции по закону, даже не являясь гражданином России.

Я расположен продолжить диалог, даже несмотря на информационную усталость», – сказал Шветский.