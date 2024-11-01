Навка о Валиевой: «Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Уверена, она вернет технический арсенал»

Татьяна Навка считает, что Камила Валиева сможет вернуться на свой уровень.

Ранее 18-летняя фигуристка Валиева заявила , что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.

«Уверена, что Камила обязательно должна вернуться. Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Она может быть разноплановой, строгой, детской, нежной. Уверена, что она найдет в себе силы и вернет технический арсенал», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка .

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.