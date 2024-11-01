Навка о Валиевой: «Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Уверена, она вернет технический арсенал»
Татьяна Навка считает, что Камила Валиева сможет вернуться на свой уровень.
Ранее 18-летняя фигуристка Валиева заявила, что хочет продолжить карьеру после окончания дисквалификации за допинг.
«Уверена, что Камила обязательно должна вернуться. Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Она может быть разноплановой, строгой, детской, нежной. Уверена, что она найдет в себе силы и вернет технический арсенал», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается от 25 декабря 2021 года. На данный момент фигуристка участвует в ледовых шоу.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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