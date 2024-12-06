Судья из Украины Ирина Медведева поставила Вакабе Хигучи 0,50 балла за навыки скольжения в финале Гран-при
Вакаба Хигучи получила оценку 0,50 балла в компонентах от украинского судьи.
Японская фигуристка накануне выступила с короткой программой в финале Гран-при в Гренобле.
За компоненты программы судьи выставили ей от 7 до 8,5 баллов, судья №7 (представительница Украины Ирина Медведева) оценила навыки скольжения Хигучи в 0,50 балла.
Минимальная и максимальная оценки судей за компоненты в зачет не идут.
Победу в короткой программе одержала американка Эмбер Гленн, Хигучи заняла последнее, шестое место.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости