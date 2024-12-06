Судья из Украины Ирина Медведева поставила Вакабе Хигучи 0,50 балла за навыки скольжения в финале Гран-при

Вакаба Хигучи получила оценку 0,50 балла в компонентах от украинского судьи.

Японская фигуристка накануне выступила с короткой программой в финале Гран-при в Гренобле.

За компоненты программы судьи выставили ей от 7 до 8,5 баллов, судья №7 (представительница Украины Ирина Медведева) оценила навыки скольжения Хигучи в 0,50 балла.

Минимальная и максимальная оценки судей за компоненты в зачет не идут.

Победу в короткой программе одержала американка Эмбер Гленн, Хигучи заняла последнее, шестое место.

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