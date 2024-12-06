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  • Каори Сакамото: «Уже три недели я не в лучших кондициях, это сказалось на прыжках. Чувствовалось давление, волнение – надо постараться оставить это позади»
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Каори Сакамото: «Уже три недели я не в лучших кондициях, это сказалось на прыжках. Чувствовалось давление, волнение – надо постараться оставить это позади»

Каори Сакамото назвала не лучшей свою форму в финале Гран-при в Гренобле.

Японская фигуристка заняла четвертое место в короткой программе (63,98 балла), лидирует американка Эмбер Гленн (70,04).

«Моя форма с тех пор, как я во Франции, не самая лучшая, и сегодня (5 декабря – Спортс’‘) были ошибки. Уже три недели как не в лучших кондициях, это сказалось на прыжках. К сожалению, это то, что не поддается контролю.

Чувствовалось давление, волнение, и все это конечно повлияло на сегодняшнее выступление. Сейчас надо постараться оставить это позади. В любом случае, это определенный опыт», – сказала Сакамото.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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