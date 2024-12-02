Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Хендрикс, Лью, Эгадзе, Дэвис и Смолкин
С 5 по 7 декабря пройдет турнир по фигурному катанию «Золотой конек Загреба».
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
5 декабря, четверг
Мужчины, короткая программа
13:00
Танцы на льду, ритм-танец
16:45
Женщины, короткая программа
19:45
6 декабря, пятница
Пары, короткая программа
13:00
Танцы на льду, произвольный танец
16:00
Женщины, произвольная программа
19:00
7 декабря, суббота
Пары, произвольная программа
12:30
Мужчины, произвольная программа
16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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