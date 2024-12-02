Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Хендрикс, Лью, Эгадзе, Дэвис и Смолкин

С 5 по 7 декабря пройдет турнир по фигурному катанию «Золотой конек Загреба».

ISU Challenger Golden Spin of Zagreb Загреб, Хорватия 5 декабря, четверг Мужчины, короткая программа 13:00 Танцы на льду, ритм-танец 16:45 Женщины, короткая программа 19:45 6 декабря, пятница Пары, короткая программа 13:00 Танцы на льду, произвольный танец 16:00 Женщины, произвольная программа 19:00 7 декабря, суббота Пары, произвольная программа 12:30 Мужчины, произвольная программа 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь .