Golden Spin. Беккер и Эрнандес победили, Дэвис и Смолкин – 2-е, ван Ренсбург и Штеффан – 3-и
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 182,73
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 178,59
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 178,11
4. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 171,56
5. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия) – 163,65
6. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 162,17
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 161,32
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 155,05
Произвольный танец
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 110,37
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 107,97
3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 105,90
4. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 101,37
5. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия) – 98,06
6. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 97,82
7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 96,12
8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 93,36
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне
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