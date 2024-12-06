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Golden Spin. Беккер и Эрнандес победили, Дэвис и Смолкин – 2-е, ван Ренсбург и Штеффан – 3-и

Дэвис и Смолкин стали серебряными призерами на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 182,73

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 178,59

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 178,11

4. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 171,56

5. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия) – 163,65

6. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 162,17

7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 161,32

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 155,05

Произвольный танец

1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 110,37

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 107,97

3. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 105,90

4. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 101,37

5. Шариз Маттеи – Макс Либерс (Германия) – 98,06

6. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 97,82

7. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 96,12

8. Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич (Кипр) – 93,36

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
logoISU Challenger
результаты
Golden Spin
сборная Кипра
logoГлеб Смолкин
Фиби Беккер
Андрей Капран
logoсборная Украины
logoсборная Великобритании
logoДиана Дэвис
Артем Маркелов
Зои Ларсон
logoсборная Германии
logoсборная Израиля
Дженнифер Янсе ван Ренсбург
Элизабет Ткаченко
Джеймс Эрнандес
Лиа Несет
logoсборная США
Илья Каранкевич
сборная Грузии
Беньямин Штеффан
Алексей Киляков-младший
Ангелина Кудрявцева
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