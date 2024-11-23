Малинин, Кагияма, Грассль, Сато, Сяо Хим Фа и Аймо вышли в финал Гран-при
Стал известен состав участников финала Гран-при по фигурному катанию, который пройдет во французском Гренобле с 5 по 8 декабря.
На соревнования отобрались Илья Малинин (США), Юма Кагияма, Шун Сато (оба – Япония), Адам Сяо Хим Фа, Кевин Аймо (оба – Франция) и Даниэль Грассль (Италия).
Запасными будут Михаил Шайдоров (Казахстан), Эндрю Торгашев (США) и Коширо Шимада (Япония).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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