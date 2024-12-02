Ари Закарян: «Малинин – самый эрудированный спортсмен за мою карьеру. По мозгам ему не 20 лет, а все 40»

Агент Ари Закарян объяснил, в чем феномен чемпиона мира Ильи Малинина.

«За почти 30 лет моей карьеры как агента это самый эрудированный и умный спортсмен. Даже больше, Илья слишком умный – по мозгам ему не 20 лет, а все 40. При этом он абсолютно нормальный парень – мальчишка как мальчишка, в душе он тинейджер, но по мозгам абсолютно взрослый человек.

Я провожу с ним очень много времени – иногда мы несколько часов едем в машине или самолете и разговариваем на совершенно разные темы. Он всегда в курсе всего, что происходит, у него есть свое мнение.

Он безусловно невероятно одарен как спортсмен: быстро схватывает новые вещи, он может за неделю выучить трюк, на изучение которого у других уходит по полгода. При этом он очень упертый: если поставил цель, то обязательно к ней дойдет.

Илья пристально следит за всем, что происходит в мире фигурного катания: всегда в курсе, кто что прыгнул или прокатал, тут я никогда не могу удивить его новостями. Я считаю, что он уже состоялся как суперпрофессионал, и поэтому давно советуюсь с ним по многим вопросами практически на равных.

Я уверен, что из него вырастет крутой бизнесмен – у него есть врожденная бизнес-хватка. Причем совсем необязательно в спортивной сфере: он преуспеет и в дизайне, и в банковском деле. Но когда он запустит ледовое шоу как продюсер (а в этом у меня нет сомнений) – это будет продукт высочайшего класса. Я вижу, какие вопросы он задает, как ему интересно разбираться в этом бизнесе. Илья много помогает мне с организацией – например, принимает участие в выборе артистов для шоу.

При этом он умеет быть резким, когда надо – я бы сказал, по делу. Высказать не очень популярную точку зрения или не согласиться с тем, что ему не нравится. Мне это импонирует: он становится взрослым и учится отстаивать свое мнение.

Что я ему подарю на день рождения? Илья увлекается модой, поэтому мой подарок будет из этой области. А еще мы организовали ему с другими фигуристами небольшой творческий сюрприз – уверен, ему будет очень приятно», – рассказал Закарян .

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