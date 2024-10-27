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Илья Малинин: «Было очень сложно выступать на двух этапах подряд. Но в целом я доволен прокатами»

Американский фигурист Илья Малинин оценил выступление на Гран-при Канады.

Малинин выиграл золото в мужских соревнованиях. На прошлой неделе он одержал победу на Гран-при США.

«Было очень сложно выступать на двух этапах подряд. Но в целом я доволен прокатами.

Немного расстроился из-за риттбергера, потому что после Гран-при США я несколько дней потратил на то, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится. Но это опять произошло. Мне пришлось отложить это в сторону и закончить программу. Наверное, я немного устал из-за нового контента. 

В прошлом году я показывал работу ног между секциями прыжков. Сейчас же это больше похоже на непрерывный процесс, думаю, у меня будет время, чтобы это скорректировать. 

Я бросаю вызов себе, поскольку мой главный соперник – я сам, я должен уметь бороться за программу от начала до конца. Конечно, моей целью было исполнить здесь риттбергер, но получилось что получилось. До финала есть время, чтобы убедиться, что я могу сделать все это под давлением.

Теперь мне нужно оценить обратную связь, которую я получил после выступления на двух этапах, и просто найти места в программах, над которыми нужно поработать. 

И, конечно, я хочу добавить еще несколько (четверных) прыжков в произвольную», – сказал Малинин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Golden Skate
logoГран-при Канады
logoсборная США
мужское катание
logoИлья Малинин
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