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Арутюнян о работе с Малининым: «Иногда смеюсь: тебя, Илья, тренировать скучно, говоришь – и ты все делаешь, у меня такого никогда не было»

Рафаэль Арутюнян похвалил отношение чемпиона мира Ильи Малинина к тренировкам.

«Он говорит, что ему нравится приезжать ко мне, и, конечно, мне радостно это слышать. Работать с таким учеником – подарок для тренера. Я иногда смеюсь: тебя, Илья, тренировать скучно, тебе говоришь – и ты все делаешь, у меня такого никогда не было. У него все получается легко, он, конечно, невероятный талант, особенно в том, что касается прыжков. 

Я готов помогать и со всем остальным, я вообще всегда подчеркиваю: чем могу – всегда помогу. 

Илья безупречно внимателен и уважителен ко мне и моей работе. Он очень хороший парень, понимает меня с полуслова, никогда не спорит и впитывает все. Редко бывает, когда спортсмен умеет так слышать тренера.

Так сложились обстоятельства, что мы слишком далеко друг от друга географически. К сожалению, как сказала одна из моих любимых учениц Мишель Кван, у нас тут получился немного wrong timing – не совпали мы с ним по времени. 

Я благодарен родителям Ильи за то, что они продолжают со мной сотрудничать. В любой трудный момент я всегда готов быть рядом – потому что они невероятно достойные и порядочные люди, которые очень уважительно ко мне относятся. Мы давно работаем вместе, и они знают, что я всегда открыт для них.

Что я хочу пожелать Илье? Чтобы обязательно сбылось то важное, что он наметил себе в жизни. И чтобы он не боялся принимать сложные и неудобные решения – в них и есть суть взросления. Всегда быть nice невозможно, да и не нужно», – сказал тренер.

Вселенная Ильи Малинина – комбо России и США: кто создал лучшего фигуриста мира?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
Рафаэль Арутюнян
logoсборная США
мужское катание
logoИлья Малинин
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