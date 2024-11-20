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Рафаэль Артутюнян: «В 11 лет Чен сказал маме, что если они не переедут ко мне в Калифорнию, чтобы тренироваться постоянно, у него никогда и ничего в спорте не получится»

Тренер Рафаэль Арутюнян рассказал, что у Нэтана Чена были правильные установки.

– Чен в вашем понимании – идеальный пример жизни в спорте?

– У него всегда были очень правильные установки. Вы знаете, например, что Нэтан в 11 лет поставил ультиматум своей маме? Сказал, что если они не переедут ко мне в Калифорнию, чтобы тренироваться постоянно, а не кратковременными наездами, у него никогда и ничего в спорте не получится. Причем много лет спустя рассказал мне об этом не сам Чен, а его мама.

– Спортсменам обычно бывает непросто принимать самостоятельные решения, даже когда речь не идет о смене привычной обстановки – многие предпочитают сохранить все как есть, но не идти ни с кем на конфликт.

– В такие моменты человек должен понимать, что на кону его собственная жизнь. Именно это стоит положить на одну чашу весов, а на вторую – желание оставаться для всех хорошим. Но если ставить во главу угла be nice по отношению к тренеру, друзьям, родителям и ко всем прочим, спортивная жизнь может пойти прахом. Тем более в нашем виде спорта, где против тебя не только соперники, но иногда – целые коалиции судей и федераций из разных стран, – сказал Арутюнян.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoНэтан Чен
мужское катание
Рафаэль Арутюнян
logoсборная США
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