Роман Скорняков о начале карьеры Ильи Малинина: «Мы просто умилялись маленькому мальчику в коньках – серьезных амбиций не было»

Роман Скорняков рассказал о волнении на стартах сына – фигуриста Ильи Малинина.

«Сначала я тоже сильно нервничал, на первых его стартах мне было ужасно страшно. Я помню, Илье было лет 10, мы поехали на какие-то серьезные соревнования. Он делает двойной лутц – а я чуть в обморок не падаю от страха, клянусь.

Но потом к этому стрессу потихоньку привыкаешь, и теперь я езжу с ним, просто чтобы поддержать. Его не надо настраивать на прокат, он сам со всем справляется. Моя главная задача – быть рядом и вовремя понять, в чем нужна моя помощь.

Мы никогда не думали, что Илья станет фигуристом и будет соревноваться. Мы с женой работали весь день на катке и решили, что пусть он просто научится стоять на коньках.

Ему было лет шесть, и он катался, по сути, сам по себе. Мы иногда предлагали ему потренироваться с нами, но он отвечал, что ему и так хорошо, так что его никто особо не трогал. Мы просто умилялись маленькому мальчику в коньках – серьезных амбиций у нас не было.

Он любил включить какую-нибудь музыку и придумывал себе под нее программу. Конечно, мы его хвалили и поддерживали, но мыслей «о, из него выйдет толк, он и правда хорош» у нас не было. Здесь ему что-то подскажем, там чему-то научим – и вдруг оказалось, что из него и правда получился неплохой фигурист», – сказал Скорняков.

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