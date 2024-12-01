Даниил Глейхенгауз: «Самсонов еще не вышел на лед, мы его ждем. Думаю, что должно произойти уже в ближайшее время»
Об этом рассказал тренер фигуриста Даниил Глейхенгауз.
Самсонов подвернул ногу на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.
— Как сейчас самочувствие Даниила Самсонова, может быть, уже вышел поскользить?
— Нет, пока Даня еще не вышел на лед, мы его ждем. Думаю, что должно произойти уже в ближайшее время, потому что надо готовиться к чемпионату России. Чтобы успеть хорошо подготовиться, буквально вопрос недели в том, чтобы выходить на лед.
Но опять же, все будет зависеть от его самочувствия. Главное, чтобы его ничего не беспокоило, и нога была полностью здорова.
— Шанс, что он выступит на чемпионате России, сохраняется?
— Пока да, — сказал Глейхенгауз.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.
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