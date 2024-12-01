Даниил Глейхенгауз: «Самсонов еще не вышел на лед, мы его ждем. Думаю, что должно произойти уже в ближайшее время»

Даниил Самсонов еще не возобновил тренировки после травмы ноги.

Об этом рассказал тренер фигуриста Даниил Глейхенгауз.

Самсонов подвернул ногу на тренировке и снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

— Как сейчас самочувствие Даниила Самсонова, может быть, уже вышел поскользить?

— Нет, пока Даня еще не вышел на лед, мы его ждем. Думаю, что должно произойти уже в ближайшее время, потому что надо готовиться к чемпионату России. Чтобы успеть хорошо подготовиться, буквально вопрос недели в том, чтобы выходить на лед.

Но опять же, все будет зависеть от его самочувствия. Главное, чтобы его ничего не беспокоило, и нога была полностью здорова.

— Шанс, что он выступит на чемпионате России, сохраняется?

— Пока да, — сказал Глейхенгауз.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.