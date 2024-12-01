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«Мои программы – это то, что меня окружает». Хореограф Плишкин о постановке на тему людских пороков

Хореограф Плишкин порассуждал о программе фигуристов на тему людских пороков.

– Как пришла идея о программе «Бала пороков» для ваших учеников Анны Щербаковой и Егора Гончарова? Такое ведь присниться только могло.

– Нет, мне программы не снятся. Мои программы – это то, что меня окружает. Что такое людские пороки? Вредные привычки, предательство, грехи… Люди, которые совершают грехи, понимают ведь, что это зло? Подвергая себя вредным привычкам, осознают, что это яд? Бывает, человек вообще начинает защищаться и говорить: да курение не так и вредно. Разумен ли он в этот момент?

Я и сам переживал все это. И в какой-то момент подумал: может быть, перенести на лед эти сущности? Которые вот так, потихонечку, потихонечку, приходят, музыка меняется – и тебе хорошо, тебе все это нравится! Ты весь такой вдохновленный, думаешь, ничего себе! Но тут они тебя раз – и накрывают с огромной силой. И после этого иди, борись с ними. Но ты один – а их много…

Там и вокальная партия поддерживает. Помните, там крик «Oh, leave me, leave me» – «Оставь меня!..» А через секунду: «Oh, love me» – «Люби меня!» Когда человек в смятении, он думает, что ему это все еще нравится. А на самом деле нет – он сам себя давно уже предал.

Всю эту историю я им рассказывал и спрашивал: «Дети, а у вас как?» А они говорят: правда, и у нас бывает, мыслишки заходят, оправдываешь свои ошибки – хотя давно пора было себе признаться, что неправ. Предложил им: так давайте мы это скатаем? Аня у нас девочка в этом плане очень подвижная, говорит: «Давай, Сергей Сергеевич, да побольше». <...>

– «Бал пороков» родился из идеи. Долго ли пришлось подбирать музыку, чтобы идею передать?

– Музыка давно лежала и просто мне нравилась. И здесь так получилось, что задумка под нее подошла. Понятно, что, не зная идеи, многие скажут: о, нестандартная авангардная хореография, мне нравится. Или наоборот: сложно, даже думать не хочу.

– Знаю как раз людей, которые не поняли изначально, о чем постановка. Может быть, на фигурном катании стоит, как в театре, программки продавать с либретто?

– Это очень хорошая мысль. И потихоньку движение в этом направлении идет. Люди снимают превью к своим программам. Большое спасибо тем дикторам и комментаторам, которые глубоко интересуются происходящим и заранее уточняют у тренеров и хореографов, что за музыка и о чем программа. Иногда авторы подкастов обсуждают постановки, пишут даже мне, спрашивают – правильно ли мы поняли, может быть, что-то добавим для наших слушателей? И я рад всему этому, – сказал хореограф Сергей Плишкин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Сергей Плишкин
танцы на льду
Егор Гончаров
Анна Щербакова (танцы)
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