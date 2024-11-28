Татьяна Тарасова: «Не согласна с тем, что сменившие спортивное гражданство – предатели. Никого не осуждаю, у каждого своя жизнь»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который осудил тех, кто сменил спортивное гражданство.
«Я эти вопросы не решаю, потому что я тренер. Знаете, никого не осуждаю, потому что у каждого своя жизнь, каждый думает по-своему – так, как его воспитывали. И он по-своему чувствует любовь по отношению к своей стране.
Любит ли он ее так, чтобы пожертвовать годом и выступлением? Каждый по-своему решает вопрос о смене спортивного гражданства. Есть люди, которые чувствуют, что у них есть возможность победить именно сейчас, а не на несколько лет вперед. И вряд ли стоит их осуждать. Хотя я сама бы никогда не сменила гражданство!
Не согласна с тем, что спортсмены, сменившие спортивное гражданство, предатели! По всему миру люди ищут себе работу, правильно? Если я не могу сегодня заработать у себя в стране, то еду в другую страну. Потому что без работы – нет жизни. Себя потерять нельзя! Другая профессия может не так быстро приобретаться. Если ты по-настоящему любишь то, что ты делаешь, для реализации нужно многое. И силы, и время, и преданность – все!
Поэтому бы никого не осуждала, но и понять мне это тяжело. Каждый случай индивидуален. Я, например, много лет работала в США, но никогда не хотела там жить! Я поработала и приехала обратно. Все смеялись: «Как ты оттуда уехала? Ты такая востребованная!» А я могу только здесь, в России! Я люблю свою страну, люблю своих родителей! И хотела быть с семьей. А кто-то остается там, и я тоже их не осуждаю.
Люди могут работать хоть по всему миру! Что у нас, вдруг другие правила? Конечно, сейчас такое редкое и безобразное время – к нам относятся несправедливо! Конечно, это очень горько, что люди, которых мы воспитали и вложили кучу средств и знаний, уезжают. И к этому можно относится по-разному», – сказала Тарасова.
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