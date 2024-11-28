Татьяна Тарасова: «Не согласна с тем, что сменившие спортивное гражданство – предатели. Никого не осуждаю, у каждого своя жизнь»

Татьяна Тарасова не считает спортсменов предателями за переходы в другие страны.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию отреагировала на слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева , который осудил тех, кто сменил спортивное гражданство.

«Я эти вопросы не решаю, потому что я тренер. Знаете, никого не осуждаю, потому что у каждого своя жизнь, каждый думает по-своему – так, как его воспитывали. И он по-своему чувствует любовь по отношению к своей стране.

Любит ли он ее так, чтобы пожертвовать годом и выступлением? Каждый по-своему решает вопрос о смене спортивного гражданства. Есть люди, которые чувствуют, что у них есть возможность победить именно сейчас, а не на несколько лет вперед. И вряд ли стоит их осуждать. Хотя я сама бы никогда не сменила гражданство!

Не согласна с тем, что спортсмены, сменившие спортивное гражданство, предатели! По всему миру люди ищут себе работу, правильно? Если я не могу сегодня заработать у себя в стране, то еду в другую страну. Потому что без работы – нет жизни. Себя потерять нельзя! Другая профессия может не так быстро приобретаться. Если ты по-настоящему любишь то, что ты делаешь, для реализации нужно многое. И силы, и время, и преданность – все!

Поэтому бы никого не осуждала, но и понять мне это тяжело. Каждый случай индивидуален. Я, например, много лет работала в США, но никогда не хотела там жить! Я поработала и приехала обратно. Все смеялись: «Как ты оттуда уехала? Ты такая востребованная!» А я могу только здесь, в России! Я люблю свою страну, люблю своих родителей! И хотела быть с семьей. А кто-то остается там, и я тоже их не осуждаю.

Люди могут работать хоть по всему миру! Что у нас, вдруг другие правила? Конечно, сейчас такое редкое и безобразное время – к нам относятся несправедливо! Конечно, это очень горько, что люди, которых мы воспитали и вложили кучу средств и знаний, уезжают. И к этому можно относится по-разному», – сказала Тарасова .