Михаил Дегтярев: «Есть предложение предусмотреть такой социологический показатель, как уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом»

Михаил Дегтярев раскрыл особенности новой госпрограммы по физкультуре и спорту.

В частности, Дегтярев рассказал о комплексной программе «Развитие физической культуры и спорта», выступив на заседании комиссии Госсовета РФ.

«В части инструментов финансирования госпрограмма написана по образцу программы о национально-технологическом развитии России и учитывает все источники финансирования: федеральный бюджет, региональные бюджеты, спортивные федерации и коммерческий сектор – в этом ее главное отличие от других программ в нашей сфере.

Кроме того, новая госпрограмма призвана консолидировать отрасль, укрепить вертикаль управления в сфере спорта на всех уровнях с координирующей ролью Минспорта России. По сути, речь идет о том, чтобы создать систему одного окна по всем спортивным вопросам, этот аспект мы поднимали на Совете под руководством президента России Владимира Владимировича Путина в Уфе.

Госпрограмма у нас предполагает обширный набор инструментов развития всех спортивных направлений, от спорта высших достижений до массового, содержит дорожную карту по интеграции наших исторических регионов, которые воссоединились с Россией. Комплексный характер госпрограммы повысит качество взаимодействия с регионом и с федерациями.

Так, у нас указом президента введен новый показатель эффективности деятельности губернаторов – доля граждан, систематически занимающихся спортом. Есть предложение предусмотреть и такой социологический показатель, как уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом», – отметил Дегтярев.