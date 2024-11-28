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Михаил Дегтярев: «Я знаю, как вернуть ОКР в олимпийскую семью, и приложу все усилия для этого»

Михаил Дегтярев заявил, что знает, как вернуть ОКР в олимпийскую семью.

Министр спорта России Михаил Дегтярев был выдвинут на должность главы Олимпийского комитета России. 

«Меня выдвигают уважаемые члены МОК – Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, и не один десяток федераций. Я благодарен за доверие, а также за разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину.

По закону как госслужащий и по олимпийской хартии я могу участвовать в выборах общественной организации, но с разрешения. Президент такое разрешение дал. 

13 декабря представим программу по развитию ОКР и возвращению его в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в прогпамме «Поздняков» на канале НТВ. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: НТВ
logoМОК
ОКР
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
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