Михаил Дегтярев: «Я знаю, как вернуть ОКР в олимпийскую семью, и приложу все усилия для этого»
Михаил Дегтярев заявил, что знает, как вернуть ОКР в олимпийскую семью.
Министр спорта России Михаил Дегтярев был выдвинут на должность главы Олимпийского комитета России.
«Меня выдвигают уважаемые члены МОК – Шамиль Тарпищев, Виталий Смирнов, и не один десяток федераций. Я благодарен за доверие, а также за разрешение баллотироваться нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину.
По закону как госслужащий и по олимпийской хартии я могу участвовать в выборах общественной организации, но с разрешения. Президент такое разрешение дал.
13 декабря представим программу по развитию ОКР и возвращению его в олимпийскую семью. Я знаю, как это сделать, и приложу все усилия для этого», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в прогпамме «Поздняков» на канале НТВ.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: НТВ
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