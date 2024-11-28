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Алена Леонова: «Дикиджи в палне прыжков на мировом уровне выглядел бы достойной. Но на высокое место его не поставили бы»

Леонова считает, что Дикиджи не оценили бы высоко на мировом уровне.

— Владислав молодец, держит планку. Бывает, что у фигуриста после блестящего сезона отчего-то случается спад. Причем, сам спортсмен порой не понимает, почему. Возможно, происходит выгорание.

Дикиджи же удается расти, как спортсмену, в плане второй оценки. Его четверные прыжки — запредельный уровень, подвластный сейчас, по-моему, только Илье Малинину. Да сам тот факт, что по технической составляющей мы сравниваем Дикиджи с Малининым, — это уже большой прорыв.

— Словом, на мировом уровне Владислав выглядел бы сейчас достойно?

— В плане прыжков. Но на высокое место его не поставили бы.

— Из-за нехватки артистизма?

— Проблема в рейтинге. Нужно сначала заработать авторитет у судей на разных международных соревнованиях. Важно, чтобы тебя узнавали, – сказала призер ЧМ-2012 Алена Леонова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
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мужское катание
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