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Татауров рассказал, что Дикиджи может исполнить четверной аксель на чемпионате по прыжкам: «Есть такая задумка, это будет зависеть от многих обстоятельств»

Владислав Дикиджи может исполнить четверной аксель на чемпионате по прыжкам.

«Есть, может, такая задумка, это будет зависеть от многих обстоятельств. У нас есть такое в планах, что просто будем прыгать его [четверной аксель].

Я думаю, что чемпионат России – более ответственный турнир, готовиться будем с полной отдачей. Пока не планировал изменений в контенте», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
Олег Татауров
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoчемпионат России
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
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