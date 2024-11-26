Татауров рассказал, что Дикиджи может исполнить четверной аксель на чемпионате по прыжкам: «Есть такая задумка, это будет зависеть от многих обстоятельств»
Владислав Дикиджи может исполнить четверной аксель на чемпионате по прыжкам.
«Есть, может, такая задумка, это будет зависеть от многих обстоятельств. У нас есть такое в планах, что просто будем прыгать его [четверной аксель].
Я думаю, что чемпионат России – более ответственный турнир, готовиться будем с полной отдачей. Пока не планировал изменений в контенте», – сказал тренер фигуриста Олег Татауров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости