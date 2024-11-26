РФС выдвинул Дегтярева на пост главы ОКР. Дюков может войти в исполком
РФС предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.
Это решение было принято на заседании бюро исполкома организации. Также было озвучено предложение выдвинуть президента РФС Александра Дюкова кандидатом на включение в исполком ОКР.
Ранее кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР предложили Федерации фигурного катания и фехтования России.
Михаил Дегтярев является действующим министром спорта страны. Выборы главы ОКР пройдут 13 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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