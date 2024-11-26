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Худайбердиева об отношениях с Галлямовым: «Мы завидные холостяки нашей взрослой сборной, не надо искать объяснений»

Елизавета Худайбердиева высказалась об отношениях с Александром Галлямовым.

— Твое сердце занято? Иначе как трактовать совместные фото с Александром Галлямовым и поездки на машине?

— В моем сердце большая любовь, которую я готова дарить только семье. Надеюсь, я на правильном пути.

С Сашей мы завидные холостяки нашей взрослой сборной, не надо искать объяснений, — ответила Худайбердиева.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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