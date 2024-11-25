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  • Вяльбе о нейтральном статусе: «Либо мы предаем ребят, которые борются за нашу жизнь, либо мы вместе с ними. Каждый флаг, где они взяли какую-то деревеньку – не просто полотно из триколора»
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Вяльбе о нейтральном статусе: «Либо мы предаем ребят, которые борются за нашу жизнь, либо мы вместе с ними. Каждый флаг, где они взяли какую-то деревеньку – не просто полотно из триколора»

Вяльбе заявила, что не согласна с Путиным в вопросе нейтральных спортсменов.

«В связи с тем, что у нас нет единой какой-то политики... Президент говорит, что спортсмен должен сам решить. С чем я не согласна, кстати. Наверное, это единственное, с чем я не согласна с нашим Владимиром Владимировичем, ха-ха.

Я считаю, что должна быть политика партии. Либо да, мы продаемся и едем – предаем свою страну, предаем ребят, которые сейчас борются за нашу жизнь вообще, и, возможно, за существование всей страны.

Либо мы им благодарны и вместе с ними – да, мы не в окопе, но мы, по крайней мере, солидарны с тем, что каждый новый флаг, где они взяли какую-то деревеньку, он не просто стяг, который как полотно из триколора, а именно настоящий флаг, за который каждый борется по-своему. Вот это мое глубокое убеждение. А так сейчас у нас нет такого», – сказала Елена Вяльбе в интервью на канале «Эмпатия Манучи». 

Бомжи, иуды, иноагенты, враги страны: как в нашем спорте называют тех, кто собрался на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Эмпатия Манучи»
logoВладимир Путин
logoЕлена Вяльбе
лыжные гонки
Политика
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