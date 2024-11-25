Елена Вяльбе: «Спортсменов освободили от мобилизации. Они получают зарплату, кушают и одеваются за государственный счет. Что еще нужно?»

Вяльбе назвала бардаком ситуацию с допуском россиян на международные старты.

«Какой-то бардак. Одни едут, выступают без флага и без гимна на каких-то международных соревнованиях. Вот сейчас паралимпийцы поехали в Париж – им дали государственные награды. Им дали премии. И я немножко даже обескуражена. И нафига я тогда топлю своим спортсменам, что вы должны быть настоящими сыновьями своей страны? Что мы должны быть сейчас все сплоченными?

Все потому, что у нас нет единого мнения – нам надо там выступать без флага или не надо. Почему тогда теннисистке, которая была серебряной призеркой, не дали никакой награды? Только потому, что она не в паралимпийской сборной была? Я не понимаю, зачем нас нужно так разделять. Для меня немножко это как-то странновато.

Я пытаюсь убедить своих спортсменов, что мы должны терпеть, мы должны любить свою родину, она нам все дала, кормила и поила. Но тут – хоп! И что? Если мы не едем, то мы не едем нигде. Вот есть у нас министр спорта. Он должен нас собрать и сказать: либо мы все едем, либо мы все не едем.

Я говорила Олегу Матыцину: соберите нас. Скажите: ребят, вот политика партии такая. Он: ну, ты слышала, что сказал Владимир Владимирович – каждый должен принять решение сам. Ну не может президент... Это не его прерогатива, министр-то ты!

Что бы сделала я? Нет, никуда не ехать. Нет. Поверьте, ни один спортсмен без этого не умрет. Ну не умрет, если не съездит на Олимпийские игры.

Спортсмены все были освобождены от мобилизации, им не приносили никакие повестки. Это было все решено на государственном уровне. Они продолжают тренироваться, они получают зарплату, кушают и одеваются, обуваются за государственный счет. Что еще нужно?» – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе в интервью на канале «Эмпатия Манучи».