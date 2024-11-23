Вероника Яметова: «Каскад сегодня не совсем удалось чисто прыгнуть, был недокрут на тулупе. Но в целом прокатом я довольна»

Вероника Яметова заявила, что довольна прокатом, несмотря на недокрут в каскаде.

Сегодня Яметова заняла третье место в короткой программе на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня волновалась чуть больше, чем в Красноярске – в Санкт-Петербурге я всегда немножко волнуюсь.

Каскад сегодня не совсем удалось чисто прыгнуть, был недокрут на тулупе. Но в целом прокатом я довольна, все прошло хорошо.

С каждым стартом конкуренция все больше и больше. На чемпионате России будет очень много соперников – девочек, у которых контент посильнее. Но я стараюсь соответствовать и делаю все на максимум», – сказала Яметова.