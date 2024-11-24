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Горбачева о победе на Гран-при: «Когда делаешь четверной сальхов – это как будто тебе дали батарейку, катаешься заряженный»

Алина Горбачева заявила, что четверной сальхов зарядил ее на Гран-при России.

Сегодня фигуристка победила на этапе в Санкт-Петербурге, исполнив квад в произвольной (234,58 балла в сумме). Второе место заняла  Вероника Яметова (213,39), третье – Софья Важнова (208,49).

«Я безумно счастлива, очень рада, что смогла собраться сегодня. Было очень сложно, но в программе в какой-то момент я подумала о том, что тренеры мои всегда со мной – они мне об этом перед программой сказали, что мы всегда вместе. Я подумала и почувствовала их силу, энергию, и это меня подбодрило не унывать и до конца бороться.

Сальхов на самом деле очень сильно влияет на эмоции, настрой дальше в прокате. Когда ты его делаешь, это реально такой заряд – как будто бы тебе дали дополнительную батарейку и ты катаешься заряженный.

Немножко было тяжеловато больше не физически во второй половине, а [тяжеловато] по голове. Но рада, что все получилось сделать.

Буду ли готовить два четверных прыжка к чемпионату России? Да, конечно, буду готовить два. Хотела и на это старт подготовить два, но, к сожалению, заболела после Красноярска, только в понедельник вышла. Рада, что смогла подготовиться и так откатать, потому что, конечно, в какие-то моменты было волнительно, что слишком мало времени осталось», – сказала Горбачева в эфире Первого канала.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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