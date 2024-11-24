Горбачева исполнила четверной сальхов на этапе Гран-при в Петербурге
Фигуристка Алина Горбачева выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Горбачева прыгнула четверной сальхов, тройной флип, тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, сольный тройной риттбергер.
Она набрала 163,26 за произвольную (234,58 в сумме) и выиграла соревнования.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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