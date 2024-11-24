Татьяна Тарасова: «Я фанатка Дикиджи. Если он будет хорошо кататься, то способен выиграть чемпионаты мира и Европы»
Татьяна Тарасова уверена, что Владислав Дикиджи способен выиграть чемпионат мира.
«Дикиджи классный, я его фанатка! Он очень интересный мальчик. Знаю его тренера Олега Татаурова – он молодой тренер в нашем фигурном катании. Парень классный, потрясающий просто.
Если Дикиджи будет хорошо кататься, то он способен быть в призерах чемпионатов мира и Европы, даже выиграть!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости