Татьяна Тарасова: «Я фанатка Дикиджи. Если он будет хорошо кататься, то способен выиграть чемпионаты мира и Европы»

Татьяна Тарасова уверена, что Владислав Дикиджи способен выиграть чемпионат мира.

«Дикиджи классный, я его фанатка! Он очень интересный мальчик. Знаю его тренера Олега Татаурова – он молодой тренер в нашем фигурном катании. Парень классный, потрясающий просто.

Если Дикиджи будет хорошо кататься, то он способен быть в призерах чемпионатов мира и Европы, даже выиграть!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.