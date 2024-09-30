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Олег Татауров: «Дикиджи восстановился, планируем участвовать в Мемориале Панина-Коломенкина и выступить с полным контентом»

Фигурист Владислав Дикиджи восстановился после болезни.

Об этом сообщил его тренер Олег Татауров. Ранее Дикиджи по состоянию здоровья пропустил контрольные прокаты сборной. 

«Влад восстановился, планируем участвовать в Мемориале Панина-Коломенкина.

Планируем выступить с полным контентом, который и планировали раньше, ближе к соревнованиям решим», – сказал Татауров.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова, Хавронина и Нарижный

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
Мемориал Панина
ТАСС
logoВладислав Дикиджи
Олег Татауров
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