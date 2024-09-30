Олег Татауров: «Дикиджи восстановился, планируем участвовать в Мемориале Панина-Коломенкина и выступить с полным контентом»
Фигурист Владислав Дикиджи восстановился после болезни.
Об этом сообщил его тренер Олег Татауров. Ранее Дикиджи по состоянию здоровья пропустил контрольные прокаты сборной.
«Влад восстановился, планируем участвовать в Мемориале Панина-Коломенкина.
Планируем выступить с полным контентом, который и планировали раньше, ближе к соревнованиям решим», – сказал Татауров.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Фролова, Хавронина и Нарижный
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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