Татьяна Тарасова: «Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Этот мальчик просто рожден для того, чтобы стать большим чемпионом»
Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Владислава Дикиджи.
Фигурист одержал победу на этапе Гран-при России в Казани. В произвольной программе он прыгнул четыре квада.
«Дикиджи порадовал, удивил, восхитил. Почти все мальчики катались очень хорошо, но больше всех понравился Владислав. У него профессиональный тренер, он был одним из любимых моих одиночников.
Очень рада их прекрасному союзу. Конечно, этот мальчик просто рожден для того, чтобы он стал большим чемпионом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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