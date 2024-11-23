Дмитрий Козловский: «Подкрутка у нас была лучшая, которая есть в современном международном фигурном катании. Мне очень понравился сегодняшний прокат»
Козловский рассказал, что ему понравилось в прокате на Гран-при в Санкт-Петербурге.
Сегодня Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при «Невский лед».
«Сегодня было вау. Все элементы. Мне кажется, что прыжок лучше не сделать. Подкрутка, я думаю, у нас была лучшая, которая есть в современном текущем международном фигурном катании.
Выброс был прекрасный. Поддержка – отлично, тодес – очень хорошо, вращение – близко, параллельно.
Дорожка была исполнена чисто. Эмоционально отыгрывали, попадали в акценты.
Мне очень понравился сегодняшний прокат», – сказал Козловский в микст-зоне.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Константина Лесика
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