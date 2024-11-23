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Бойкова и Козловский о короткой: «Очень довольны прокатом, получились уверенные и чистые элементы. Сегодня было «вау»

Фигурист Козловский описал словом «вау» прокат короткой на Гран-при в Петербурге.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы (82,71 балла). После проката они дали интервью Максиму Транькову в эфире Первого канала.

Бойкова: Прокатом мы очень довольны. У нас наконец-то получились очень уверенные и чистые элементы. Нам понравилось катать. Надеюсь, зрителям тоже понравилось.

Козловский: Мне кажется, Максим, ты видел уже много подобных прокатов не тренировках. Для нас было очень важно показать не только нашу работу, но и вашу работу, чтобы люди видели ваш профессионализм и ваш вклад в наше улучшение. И у нас сегодня получилось. Сегодня было «вау».

– Первый стартовый номер злую шутку с вами сыграл или помог откатать?

Бойкова: Короткую мы любим первыми катать. Это классно, когда ты размялся и сразу поехал – у тебя все равно есть время отдохнуть немного. Но в этом сезоне мы первыми короткую еще не катали, так что лично мне было волнительно немножко. Дима немножко расстроился изначально, когда узнал, что мы первые катаем.

Козловский: Ну существует такое негласное правило, что зачастую те, кто начинает соревнования... Их немножко придерживают. А потом судьи раскачиваются и начинают ставить оценки выше и выше. У нас сегодня стояла задача не дать судьям поставить меньше. Мы справились. Посмотрим, что будет завтра.

– Здесь у вас принципиальное соперничество с основными конкурентами – Мишиной и Галлямовым. Пока вы впереди. Какие планы на завтра, и насколько это вообще важно?

Козловский: Это очень важно, все-таки короткая программа задает общий тон, общий настрой на турнир не только для спортсменов, но и для зала, для судей. Мы сегодня справились очень хорошо. Ну и завтра важно сохранить этот настрой. С чистого листа уже, с утренней тренировки готовиться к хорошему прокату произвольной программы. Идем с желанием показать общую работу нашего коллектива.

– В этом сезоне вы уже второй раз выигрываете программу у Мишиной и Галлямова. Это становится хорошей традицией?

Козловский: Мы к этому стремимся. Чтобы это стало доброй традицией, нужно показывать чистые прокаты на протяжении всего сезона. И тогда можно будет сказать, что это стало традицией. Пока чувствуется давление от ребят, они не дают нам расслабиться. Они так же чисто откатали программу, но в мелочах, видимо, мы были лучше. Но разница в баллах не очень существенная. Это приятный бонус к завтрашнему дню, но не ключевой.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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logoСерия Гран-при России
Невский лед
logoАлександра Бойкова
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