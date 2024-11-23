Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Она пропустила всю российскую серию

Тренер Этери Тутберидзе отсутствует на Гран-при России в Санкт-Петербурге .

От группы Тутберидзе на турнире выступают Софья Акатьева, Андрей Мозалев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Из тренеров в Петербург приехали Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В текущем сезоне Тутберидзе не посещала российские соревнования. Последний раз она выводила фигуристов во время контрольных прокатов сборной в сентябре.