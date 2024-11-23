Эмбер Гленн: «Я была стабильной на протяжении всей серии Гран-при и хочу продолжить это в финале»
Эмбер Гленн рассчитывает сохранить стабильность к финалу Гран-при.
Сегодня американская фигуристка победила на этапе соревнований в Китае. Ранее она также выиграла этап во Франции.
«Я очень устала. Рада, что сделала секвенцию из тройного риттбергера и двух двойных акселей – это произошло впервые, так что для меня это нечто новенькое. И очень благодарна своей команде и врачу.
Я принижала [проблему], хотя действительно получила повреждение на тренировке во вторник, и она (врач) сотворила чудо с моей правой лодыжкой.
К финалу Гран-при я лишь надеюсь оставаться здоровой, насколько это возможно. Я достигла своей цели – она заключалась в том, чтобы быть стабильной на протяжении всей серии Гран-при, и я хочу продолжить это в финале», – заявила Гленн.
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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