Эмбер Гленн и Ринка Ватанабе исполнили тройной аксель в произвольной программе на Гран-при Китая
Две фигуристки исполнили тройной аксель в произвольной программе на Гран-при Китая.
Японка Ринка Ватанабе приземлила прыжок, но упала на тройных лутце и риттбергере. На турнире она заняла итоговое шестое место.
Американка Эмбер Гленн чисто откатала программу с тройным акселем и одержала победу на соревнованиях.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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