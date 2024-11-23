Эмбер Гленн и Ринка Ватанабе исполнили тройной аксель в произвольной программе на Гран-при Китая

Две фигуристки исполнили тройной аксель в произвольной программе на Гран-при Китая.

Японка Ринка Ватанабе приземлила прыжок, но упала на тройных лутце и риттбергере. На турнире она заняла итоговое шестое место.

Американка Эмбер Гленн чисто откатала программу с тройным акселем и одержала победу на соревнованиях.