Сакамото, Гленн, Хигучи и еще три японки вышли в финал Гран-при
Сакамото, Гленн, Хигучи и еще три японки вышли в финал Гран-при.
Полный состав участников: Эмбер Гленн (США), Каори Сакамото (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Хана Йошида (Япония), Моне Чиба (Япония), Рино Мацуике (Япония).
Запасные: Ринка Ватанабе (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея).
Финал Гран-при пройдет во французском Гренобле с 5 по 8 декабря.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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